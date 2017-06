Bild vergrößern Die internationale Luftfahrtbranche braucht dringend Nachwuchs. dpa Bild:

In der Luftfahrtbranche mangelt es an Nachwuchs: Der Bedarf an Piloten soll laut einer Studie in Zukunft deutlich ansteigen. Junge Leute kommen hingegen nicht ausreichend nach. Und das ist nicht das einzige Problem.