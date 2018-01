DavosAlle erwarteten eine Vision, Emmanuel Macron lieferte eine Bedienungsanleitung. In seiner einstündigen Rede vor dem World Economic Forum (WEF) ließ der Franzose kaum ein Problem auf der Welt aus, das dringend auf seine Lösung wartet. Macron will die Globalisierung retten, die Welt gerechter machen, für Gleichheit von Mann und Frau sorgen, den Klimawandel bekämpfen, das internationale Steuerdumping unterbinden, gemeinsame Regeln für die Digitalwirtschaft aufstellen, die Bildung junger Frauen in Afrika fördern, den Terrorismus entgegentreten – und nebenbei auch noch Frankreich modernisieren. „Frankreich ist zurück“, sagte Macron – das klang eher wie seine Ambition als wie „Mission accomplished“.

Vielen Zuhörern im vollbesetzten Kongressaal in Davos brummte nach Macrons tour d’horizon durch die Problemzonen der Welt der Schädel. Wer sich zuvor Illusionen darüber gemacht hatte, die Welt könnte mit einer Vision gerettet werden, der wusste es nach der in Englisch und Französisch gehaltenen Rede des französischen Präsidenten besser: Es wird ein harter und mühsamer Weg. Dass Macron daraus keinen Hehl machte, sondern die vielen kleinen Schrauben nannte, die im Maschinenraum der Weltwirtschaft neu justiert werden müssen, sollte man ihm als Verdienst anrechnen.