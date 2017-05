Die Frühjahrsbelebung hat im Mai die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland unter die Marke von 2,5 Millionen gedrückt. Bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren 2,498 Millionen Arbeitslose registriert, wie die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Das seien 71.000 weniger als im April und 166.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringerte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent. „Bei guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt sich auch der Arbeitsmarkt weiter günstig“, erklärte BA-Chef Detlef Scheele.