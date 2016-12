DüsseldorfJohannes Schmeer coacht seit Jahrzehnten Führungskräfte. In Gesprächen mit Unternehmern hat er festgestellt, dass viele zwar erfolgreich, aber unglücklich sind. Im Interview erklärt der Experte, was häufig die Ursachen der Unzufriedenheit sind und ob Unternehmen unter diesen Bedingungen überhaupt langfristig profitabel sein können.

Wie äußert sich diese Unzufriedenheit konkret?

Emotional. Die Menschen merken, dass sie schlecht drauf sind und fragen sich: „Bei mir ist doch alles in Ordnung. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so unglücklich bin mit mir und meinem Leben.“ Die Unzufriedenheit äußert sich also auf eine diffuse Weise, weil die Unternehmer eben nicht sagen können: „Mir geht es schlecht, weil...“ – und dann folgt ein konkret zu benennender Anlass. Die negative Gefühlslage scheint abstrus, weil sowohl die emotional schlechte Verfassung spürbar ist als auch der Gedanke dominiert „Eigentlich ist doch alles okay“.

Was sind die Gründe dafür?

In Gesprächen zeichnet sich oftmals ab, dass die meisten sich wiederfinden in einem Korsett von Erwartungen. Das erscheint im ersten Moment paradox: Schließlich hat ein eigenständiger Unternehmer in der Wirtschaft die maximale Freiheit, da er sein eigener Herr ist.

Doch der Knackpunkt ist meistens das innere Erleben dieser Menschen. Sie fühlen sich enorm verpflichtet gegenüber Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder Familie. Eigene Interessen rücken in den Hintergrund. Wonach diesen Menschen eigentlich zumute ist, nämlich ihr Wunsch danach, mehr so leben zu können, wie es ihnen selbst tatsächlich entsprechen würde, bleibt aufgrund des innerlichen Drucks zunehmend auf der Strecke. Die Konsequenz: Sie werden unglücklich.

Warum machen viele Unternehmer trotzdem unbeirrt so weiter?

Weil sie eine große Angst in sich tragen, irgendetwas zu ändern. Allein schon bei dem Gedanken an Veränderungen spielt sich in ihren Köpfen ein Horrorfilm ab, bei dem ihre eigene Welt zusammenbricht: In diesem Kopfkino geht zum Beispiel der wirtschaftliche Erfolg baden oder die Frau läuft davon, weil sie sich an den hohen Lebensstandard gewöhnt hatte, den der Unternehmer ihr durch sein befürchtetes Scheitern nicht mehr erfüllen könnte.



„Viele ignorieren Warnsignale über Jahrzehnte“



Aber führen sie durch ihr unverändertes Verhalten nicht gerade dieses Szenario herbei?

Genau. Viele Unternehmer ignorieren Warnsignale und akzeptieren ihre Unzufriedenheit für den beruflichen Erfolg über Jahre oder Jahrzehnte hinweg als Preis für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfolg. Die Dauer hängt dabei von der Ausgeprägtheit der Verdrängungsmechanismen ab. Oft folgen Menschen selbst dann noch dem alltäglichen Trott, wenn die Ehe tatsächlich zerbrochen ist oder die Kinder missraten. Denn viele Menschen verharren lieber im sicheren Unglück als sich auf die Suche nach dem unsicheren Glück zu begeben.

Von welchen Warnsignalen sprechen Sie?

Wenn Unternehmer unzufrieden sind, merken sie das sehr früh auf der mentalen, emotionalen oder körperlichen Ebene. Auf der physischen Ebene können das ganz einfach Bauch-, Rücken- oder Kopfschmerzen sein. Auf der emotionalen Ebene kann sich die Unzufriedenheit durch Gereiztheit und schlechte Laune widerspiegeln – und bis zu depressiven Verstimmungen führen, die sich über Monate oder sogar Jahre hinziehen. An die kann sich ein Betroffener durchaus gewöhnen. Er nimmt sie gleichsam als notwendiges Übel hin.

Kann das Unternehmen unter diesen Bedingungen weiter so erfolgreich sein?

Das kommt auf die Führungsmannschaft an, die hinter dem Unternehmer steht. Oft ist das Team dazu in der Lage, seine Schwächen auszugleichen.

Der Unternehmer sitzt auch in den meisten Fällen gerade nicht depressiv in der Ecke, sondern er arbeitet. Eine häufige Reaktion auf eine Depression ist, eine Arbeitssucht zu entwickeln. Und immer mehr Menschen greifen zu leistungssteigernden Medikamenten wie Ritalin, um sich auf Kurs zu bringen. Unter Umständen merkt niemand im Betrieb, was im Chef tatsächlich vorgeht.

Was raten Sie diesen Unternehmern?

Über ihre Befürchtungen zu sprechen. Denn nur dadurch erkennen sie ihre eigenen Denkschranken – in welchen Bereichen also festgefahrene Glaubensüberzeugungen sie schon am ersten Schritt in die Veränderung hindern. Tatsächlich wissen sie aber gar nicht, ob sich diese in der Realität auch bewahrheiten würden.

Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Einer meiner Kunden glaubte zum Beispiel, dass er seinen größten Auftraggeber sicher verlieren wird, wenn er bei den webbasierten Bieterwettbewerben nicht mehr mitgeht. Als er das aber tatsächlich einmal getan hat, machte er genau die umgekehrte Erfahrung: der Kunde kam auf ihn zu, fragte nach, was denn los sei und war bereit, sich auf Konditionen zu verständigen, die diesem Unternehmer einen ordentlichen Deckungsbeitrag ermöglicht haben.



Aber lassen sich festgefahrene Verhaltensmuster einfach so ändern?

Von heute auf morgen hielte ich das für blauäugig. Denn wir Menschen sind auch gar nicht in der Lage, unser Verhalten so schnell zu ändern – vor allem nicht dauerhaft. Es ist ein langer Prozess. Einer meiner Kunden will beispielsweise in fünf Jahren so weit sein, dass er guten Gewissens sein Unternehmen an seinen Sohn übergeben oder es verkaufen kann. Von diesem Punkt fühlt er sich heute allerdings noch weit entfernt.

Der Auslöser dafür, dass er Hilfe überhaupt angenommen hat, war, dass er in einem Gespräch mit mir seine Sehnsucht nach Freiheit erkannte, als ich zu ihm sagte: „Stell dir vor, du fährst an so einem Tag wie heute mit deinem Motorrad durch die Berge und du weißt, dein Unternehmen steht gut da.“ In diesem Augenblick hatte er Tränen in den Augen.