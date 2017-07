Im Mai hatte das Geldhaus zur Beilegung einer Untersuchung von Devisengeschäften 350 Millionen Dollar an die New Yorker Bankenaufsicht gezahlt. Die Aufseher warfen der Bank vor, durch mangelnde Anleitung mehr als einem Dutzend Händlern und Verkäufern erlaubt zu haben, in der US-Metropole und an anderen wichtigen Handelsplätzen Wechselkurspreise zu manipulieren.