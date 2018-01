New York/TorontoDer Skandal um Zinsmanipulationen zieht immer weitere Kreise. Ein Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Colorado wirft in einer Klage vor einem New Yorker Bezirksgericht der Deutschen Bank und anderen Großbanken vor, den kanadischen Referenzzins CDOR vom 9. August 2007 bis zum 30. Juni 2014 manipuliert zu haben.

Zu den anderen beschuldigten Geldhäusern zählen die Royal Bank of Canada, Toronto-Dominion Bank, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, National Bank of Canada, Bank of America und HSBC. Acht Banken lehnten am Montag eine Stellungnahme ab. Bei der neunten, der Bank of Montreal, war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.