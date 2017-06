BrüsselDie EZB rechnet laut Notenbank-Präsident Mario Draghi in den kommenden Monaten mit einem stärkeren Wachstum der Löhne im Euroraum. Bislang sei der Lohnanstieg schwach, weshalb die Kerninflation, in der schwankungsreiche Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, nicht anziehe, sagte Draghi den Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Länder am Freitag auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel laut einer mit den Anmerkungen vertrauten Person. Der nur verhaltene Preisanstieg bedeute auch, dass die Notenbank an ihrer konjunkturfördernden Geldpolitik vorläufig festhalte.