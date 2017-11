FrankfurtEZB-Präsident Mario Draghi hat eine positive Bilanz für den bisherigen Einsatz des geldpolitischen Ausblicks als Instrument gezogen. Dieser Ausblick – in der Fachwelt „Forward Guidance“ genannt – sei ein vollwertiges Instrument der Geldpolitik geworden, sagte Draghi am Dienstag auf einer von der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgerichteten Konferenz in Frankfurt.

Bislang seien die Erfahrungen damit erfolgreich gewesen. „Warum ein geldpolitisches Instrument abschaffen, das sich als wirksam erwiesen hat?“, fügte er hinzu.