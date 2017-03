BoaoChina werde seine Wirtschaft weiter für ausländische Investoren öffnen, gab Zentralbankchef Zhou Xiochuan am Sonntag bekannt. Im Gegenzug erwartet Zhou aber eine fairere Behandlung in anderen Ländern. Als Beispiele für die Marktöffnung nannte Zhou bei einem Wirtschaftsforum in Boao Banken, Versicherungen, Investmentbanking, den Wertpapierhandel und das Zahlungsgeschäft. Die chinesische Regierung führt zurzeit Gespräche über Handels- und Investitionsabkommen mit Japan und der EU. Zhou sagte, man warte darauf, welche Haltung die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump bei dem Thema einnehmen werde.