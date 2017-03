FrankfurtMonatelang hat John Cryan, der Vorstandschef der Deutschen Bank, versichert, dass Deutschlands größtes Geldhaus alles versuchen werde, um seine Aktionäre nicht noch einmal zur Kasse zu bitten. Doch diese Worte sind jetzt Makulatur. Am späten Freitag Abend, räumte das Frankfurter Geldhaus in einer Pflichtmitteilung ein, dass sie eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu acht Milliarden Euro vorbereite. Das frische Kapital braucht die Bank, um die künftigen Anforderungen der Aufseher zu erfüllen, aber auch um einen Strategieschwenk zu finanzieren. Die eigentlich zum Verkauf stehende Postbank wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach doch voll in den Konzern integriert. Neben der Kapitalerhöhung soll auch ein Teilbörsengang des Asset Managements zusätzliche Mittel in die Kasse spülen. „Diese Schritte sind abhängig vom Marktumfeld und der Zustimmung des Vorstands und des Aufsichtsrats. Bislang sind keine Entscheidungen getroffen“, heißt es in der Pflichtmitteilung.

Darüber hinaus plant die Bank nach Informationen aus Finanzkreisen eine Neuordnung ihrer Führungsspitze, der Chef des Privat- und Firmenkundengeschäfts, Christian Sewing sowie Finanzchef Markus Schenck sollen als stellvertretende Co-Vorstandschefs ernannt werden. Damit soll auch ein Teil der Last des Konzernumbaus von Vorstandschef John Cryan genommen werden. Gerüchte über eine Amtsmüdigkeit Cryans wurden in Finanzkreisen allerdings dementiert.

In Zukunft wird das Frankfurter Geldhaus nach Informationen des Handelsblatts aller Voraussicht nach aus drei großen Bereichen bestehen: Aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft inklusive der Betreuung vermögender Kunden und der integrierten Postbank, dazu kommt das Asset Management, das mit einem Minderheitsanteil an die Börse gebracht werden soll, und das Investmentbanking, das wieder in eine Sparte zusammengelegt werden soll. Nachdem das Beratungsgeschäft rund anderthalb Jahre vom wichtigen Wertpapierhandel getrennt war, sollen die beiden Bereiche nun wieder vereint werden und vom bisherigen Finanzchef Schenck und Vorstandsmitglied Garth Ritchie gemeinsam geleitet werden. Ritchie ist bislang für den Handel verantwortlich, der bisherige Chef des Beratungsgeschäfts, des Zahlungsverkehrs und des Geschäfts mit Großkunden, Jeff Urwin, wird voraussichtlich aus der Bank ausscheiden.

Im vergangenen Herbst musste sich die Deutsche Bank noch gegen Gerüchte über eine Staatsrettung wehren, weil die Anleger fürchteten, dass eine Strafandrohung des US-Justizministeriums das Geldhaus finanziell überfordern könnte. Vom Rekordtief von 9,90 Euro hat sich der Kurs aber inzwischen auf rund 19 Euro erholt. Damit ist es für das Institut wieder leichter, eine große Summe am Kapitalmarkt einzusammeln. Der größte Aktionär Katar hatte dafür in der Vergangenheit auch schon Unterstützung signalisiert. Und auch die unlängst neu eingestiegene chinesische HNA-Gruppe dürfte wohl mitziehen.

Die letzte große Kapitalmaßnahme ist noch nicht einmal drei Jahre her — damals sammelte die Bank 8,5 Milliarden Euro ein. Allein der Großaktionär Katar steuerte mehr als 2,2 Milliarden bei. Für die Käufer war das ein schlechtes Geschäft: Die neuen Aktien kosteten damals 22,50 Euro.

Bis Ende des vergangenen Jahres kletterte die harte Kernkapitalquote der Deutschen Bank zwar auf 11,1 Prozent, Cryan hat seinen Aktionären aber bis Ende 2018 eine Quote von 12,5 Prozent versprochen, und JP-Morgan-Analyst Kian Abouhossein glaubt, dass am Ende sogar 13,75 Prozent nötig sein könnten, um allen Anforderungen der Regulierer gerecht zu werden. Seit Ende der Finanzkrise hat die Deutsche Bank hat die Deutsche Bank bereits knapp 24 Milliarden Euro bei ihren Aktionären eingesammelt, gleichzeitig musste die Bank aber auch rund 15 Milliarden Euro für die Aufarbeitung der zahlreichen Skandale der Vergangenheit ausgeben. Im vergangenen Dezember einigte sich das Geldhaus mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich von 7,2 Milliarden Dollar für faule Hypothekengeschäfte aus der Ära vor der Finanzkrise, nach dem die US-Behörde zunächst 14 Milliarden Dollar gefordert hatte und die Bank damit in eine tiefe Vertrauenskrise stürzte.