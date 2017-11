FrankfurtDie Behörden sollten Regulieren zufolge zur Verhinderung eines Banken-Ansturms im Krisenfall nicht nur Guthaben einfrieren können, sondern möglichst alle Verbindlichkeiten eines Instituts. „Es hat große Vorteile, wenn ein solches Werkzeug alle Verbindlichkeiten umfasst“, sagte die Chefin der europäischen Abwicklungsbehörde für Banken, Elke König, am Dienstag auf der „Euro Finance Week“ in Frankfurt. Wäre es möglich nicht nur Einlagen, sondern beispielsweise auch Anleihen dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen, wäre es ihrer Ansicht nach einfacher, eine notleidende Bank zu retten oder abzuwickeln.

König will, dass die Behörden in Schieflage geratene Banken für „zwei bis sieben Tage, idealerweise wahrscheinlich fünf Tage“ vor dem Zugriff ihrer Gläubiger schützen können. In dieser Zeit könnten Aufseher und Abwickler dann beispielsweise die Aufspaltung des Instituts in einen überlebensfähigen Teil und eine „Bad Bank“ in die Wege leiten oder den Notverkauf an eine andere Bank einleiten, ohne dass wegen der Krise des Geldhauses permanent Geld abgezogen wird.