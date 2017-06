New YorkEr ist ein Mann für komplizierte Fälle: Matt Zames half im Skandal um den „London Whale“ beim Aufräumen. Seine frühere Karriere bei Hedgefonds kam ihm dabei zugute. Der „Whale“ war ein Händler von JP Morgan in London, der 2012 einen Milliardenverlust verursacht hat. Bankchef Jamie Dimon tat den Vorfall zunächst als „Sturm im Wasserglas“ ab, aber musste später wegen der Affäre sogar auf einen Teil seines Gehalts verzichten.

In akute Not gerät die Bank dadurch nicht. Denn der 61-jährige Dimon zeigt keine Anzeichen von Amtsmüdigkeit. Er hat nach der Finanzkrise viel Kritik einstecken und im Namen seiner Bank Milliarden an Strafen und Schadenersatz wegen fauler Immobiliengeschäfte zahlen müssen. Die Altlasten hatte er allerdings überwiegend durch Rettungsaktionen für andere angeschlagene Banken wie Bear Stearns und Washington Mutual ins Haus bekommen.

Nachdem der große Konkurrent Wells Fargo sich mit einem Skandal im Vertrieb selber schweren Schaden zugefügt und die eigene Marktkapitalisierung gedrückt hat, ist Dimon mit seinem Geldhaus unangefochten der wichtigste Banker weltweit. Dass Leute, die in seinem Windschatten segeln, auch für Positionen bei anderen Unternehmen interessant sind und nicht auf seinen Abgang warten wollen, ist kein Wunder.

Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein, mit 62 in ähnlichem Alter, hat es ähnlich erwischt. Ihm ist mit Gary Cohn seine Nummer zwei abhandengekommen. Cohn dient seit kurzem zumindest nach außen hin mit demonstrativer Begeisterung US-Präsident Donald Trump als ökonomischer Berater. Ihm werden Ambitionen nachgesagt, Chef der US-Notenbank zu werden, was er allerdings bestreitet.