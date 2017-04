Am Ziel seiner Träume ist Markus Breitenecker. Der österreichische Statthalter von ProSieben Sat 1 durfte die Übernahme des bisherigen Konkurrenten ATV am Morgen nach der Bezahlung des Kaufpreises an den bisherigen Eigentümer Herbert Kloiber vorstellen. Breitenecker tritt zur Verkündung im eigenen Studio des österreichischen ProSieben Sat 1-Ableger Puls wie ein Bauleiter auf: in Jeans und mit Kapuzenpullover.

Tatsächlich ist die Übernahme des österreichischen Privatsenders für den deutschen Medienkonzern eine Herausforderung. Kloiber hatte im Gespräch mit dem Handelsblatt, ATV nicht umsonst als den „größten Fehler“ seines langen Unternehmerlebens beschrieben.