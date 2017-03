LondonDie Deutsche Bank ist auf der Suche nach einem neuen Hauptquartier in London offenbar fündig geworden. Einem Memo für die Mitarbeiter zufolge, das Reuters am Donnerstag vorlag, verhandelt die Bank über einen 25 Jahre laufenden Mietvertrag für ein neu zu errichtendes Gebäude mit der Adresse 21 Moorfields im Finanzbezirk City of London.

Der Schritt unterstreiche das Bekenntnis der Deutschen Bank zur City of London, schrieb Großbritannien-Chef Garth Richie. Es sei der Bank sehr wichtig, in der britischen Hauptstadt der Arbeitgeber der Wahl zu sein.