StockholmZwischen Daumen und Zeigefinger dringt die Spritze ein. Mit einem Klick löst sich ein Mikrochip von der Länge eines Reiskorns – und bleibt eingepflanzt in der Hand des Angestellten. Was sich wie ein düsterer Zukunftsroman in Big-Brother-Manier anhört, ist für viele Mitarbeiter des schwedischen Start-up-Zentrums Epicenter ein lockendes Angebot. Der Chip öffnet ihnen die Türen und lässt die Snacks aus den Automaten springen.

„Der größte Nutzen ist die Bequemlichkeit“, preist Epicenter-Mitbegründer Patrick Mesterton die Technologie an. Er selbst hat den Chip natürlich auch in der Hand. Vor einer Tür winkt er kurz, sie öffnet sich. Wo Mesterton früher umständlich einen Code hätte eingeben oder die Magnetkarte aus der Tasche ziehen müssen, genügt jetzt die Handbewegung. Drucker lassen sich so bedienen, Smoothies bezahlen. Der Mikrochip ersetze „eine Menge Dinge, die man mit sich herumträgt“, sagt Mesterton, „seien es Kreditkarten oder Schlüssel“.