Petrobas will Beteiligungen abstoßen, um einen riesigen Schuldenberg abzubauen. Die Angebotsfrist endet am Freitag.

Sao PauloMindestens drei Konsortien haben Insidern zufolge Gebote für ein zum Verkauf stehendes Gasleitungsnetz des schuldengeplagten brasilianischen Konzerns Petrobras abgegeben. Geführt werden die Interessentengruppen von dem französischen Versorger Engie, der australischen Investmentbank Macquarie sowie dem Staatsfonds Mubadala Development aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie drei mit dem Vorgang vertraute Personen mitteilten. Es würden Offerten zwischen fünf und sieben Milliarden Dollar erwartet.

Am Freitag war die Abgabefrist für Gebote für einen 90-Prozent-Anteil an der Petrobras-Einheit TAG, die im Nordosten Brasiliens ein Leitungsnetzwerk von 4.500 Kilometer besitzt, abgelaufen. Die beteiligten Firmen wollten sich zunächst nicht äußern. Engie teilte auf Anfrage mit, Interesse an Investitionen im Gas-Sektor zu haben und Chancen in Brasilien auszuloten.