BerlinDie Privatisierung der HSH Nordbank ist alles andere als ein Selbstläufer. Schließlich muss für die gesunde Kernbank und die defizitäre Abbaubank unterm Strich ein positiver Verkaufspreis bis Februar 2018 herauskommen, so die Auflage der EU-Kommission. Ansonsten wird sie abgewickelt. In dieser schwierigen Gemengelage ist es der Bank gelungen, das Neugeschäft im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu steigern. Von einem „unverändert hohen Zuspruch unserer Kunden“ spricht die Bank.

Unverändert stärkt die Bank ihre Vorsorge für ausfallgefährdete Schiffskredite. Die Risikovorsorge stieg von 62 Millionen Euro auf knapp 200 Millionen Euro. Maßgeblich entfällt diese auf Altkredite in der Abbaubank. Bislang konnte die Bank die Vorsorge mit der zehn Milliarden Euro schweren Bilanzgarantie der Mehrheitseigner Schleswig-Holstein und Hamburg verrechnen. Doch die ist mittlerweile zumindest bilanziell ausgelastet.

„Die neue Vorsorge für notleidende Kredite fließt praktisch ab jetzt in unsere Gewinn- und Verlustrechnung ein“, kündigte Ermisch vor ein paar Tagen in einem Gespräch mit dem Handelsblatt an. So ist es geschehen. Nach Garantie belief sich die Risikovorsorge im Konzern auf 56 Millionen Euro. Insgesamt sind die notleidenden Kredite im Konzern jetzt zu 49 Prozent durch Risikovorsorge abgesichert, bei den Schiffskrediten liegt die Quote bei 58 Prozent. Das sei „solide“, urteilt die Bank. Die Schiffsmarktkrise geht ins neunte Jahr.

Durch den Abbau von Risikoaktiva, die mit Kapital unterlegt werden müssen, steigerte die Bank ihre Kernkapitalquote um 0,8 Prozentpunkte auf 14,9 Prozentpunkte. Angesichts dieser Bilanzzahlen zeigte sich Ermisch zuversichtlich, dass eine „gesamthafte, tragfähige Privatisierungslösung gelingt“. Andererseits ist für den Vorstandchef klar, dass nur die profitable Kernbank „der Anker der Privatisierung“ sein könne, wie er in dem Handelsblatt-Gespräch sagte.