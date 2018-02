Zürich

Die Zürcher Kantonalbank ist im laufenden Steuerstreit mit den USA noch nicht vorangekommen. „Es ist so, dass wir keine Fortschritte verzeichnen können in 2017“, sagte Bankchef Martin Scholl am Freitag auf der Bilanzpressekonferenz. „Wir sind jederzeit bereit. Wann es soweit ist, wissen wir nicht. Die Agenda ist nicht in unserer Hand“, sagte er. Die US-Behörden ermitteln gegen die viertgrößte Schweizer Bank wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung.