TokioDer japanische Versorger Kansai Electric Power hat eigenen Angaben zufolge in zwei Atomkraftwerken bei wichtigen Sicherheitsvorkehrungen Materialien mit möglicherweise gefälschten Produktdaten verbaut. Untersuchungen hätten ergeben, dass Gummidichtungen einer Einheit des vom Daten-Skandal betroffenen Konzerns Mitsubishi Materials dutzendfach in den Meilern in Ohi und Takahama eingesetzt worden seien, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Es bestünden aber keine Bedenken bezüglich der Sicherheit der beiden Atomkraftwerke, teilte der Versorger den Behörden in Japan mit.

In den umfangreichen Rohrleitungen der Kühlsysteme von Atomkraftwerken werden viele Gummidichtungen verbaut, die zum Teil hohen Temperaturen und Druck ausgesetzt sind. Da Kansai Electric Gummidichtungen von mehreren Zulieferern eingesetzt habe, sei es nun schwierig herauszufinden, welche Dichtungen von Mitsubishi Materials stammten, sagte der Sprecher. Es sei aber nicht geplant, die Anlage in Takahama für Überprüfungen zu schließen oder das Hochfahren des Ohi-Reaktors weiter hinauszuschieben.