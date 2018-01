FrankfurtDas Bezahlen mit dem Smartphone steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Doch während die Mehrheit der Deutschen noch immer mit Bargeld zufrieden ist, lechzten einige Technikfans geradezu nach den mobilen Bezahlsystemen der US-Tech-Konzerne. Zuletzt wurden immer wieder Spekulationen über einen nahenden Marktstart von Apple Pay in Deutschland verbreitet. Am Montag gab es tatsächlich einmal handfeste Neuigkeiten – aus dem Hause Google. Der deutsche Marktstart wurde zwar nicht verkündet, dafür aber die Zusammenlegung von Android Pay und der Google Wallet. Beides wird nun unter der Marke Google Pay zusammengefasst.

In Deutschland sind bereits mehrere Versuche gescheitert, Kunden zum Bezahlen per Smartphone zu bewegen. Probiert hatten es Yapital sowie die Telekom mit der mobilen Geldbörse MyWallet. Experten zufolge fehlte es beiden an Akzeptanzstellen, Nutzern, einem Problem und einer guten Lösung. Trotzdem gibt es immer neue Versuche. Aktuell gilt Payback Pay als Marktführer. Vorteilhaft ist dabei die Kombination von Bezahlen und einem Bonusprogramm. Außerdem funktioniert die Bezahlmethode sowohl auf iPhones als auch auf Android-Smartphones, da die Bezahldaten per QR-Code übertragen werden. Andere Bezahlsysteme – auch jene in den Banking-Apps von Deutscher Bank, Postbank und neuerdings den Volks- und Raiffeisenbanken – setzen auf kontaktlose Datenübertragung per NFC-Schnittstelle. Diese ist bei iPhones jedoch Apple Pay vorbehalten.