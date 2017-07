StockholmSchweden erwägt einen Beitritt zur Bankenunion der EU. Die Regierung werde einen solchen Schritt eingehend prüfen, sagte der für Finanzmärkte zuständige Minister Per Bolund der Nachrichtenagentur TT in einem am Montag veröffentlichten Interview. „Wenn die Untersuchung klar ergäbe, dass ein Beitritt für ein Land wie Schweden große Vorteile brächte, dann wäre er nicht ausgeschlossen.“

Bolunds Worten zufolge gibt es zwei Gründe, weshalb das Land über diesen Schritt nachdenkt: zum einen den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU), zum anderen der Umbau der heimischen Großbank Nordea. Diese fusioniert ihre Tochtergesellschaften in Dänemark, Finnland und Norwegen. Die dortigen Ableger werden damit zu Filialen der Muttergesellschaft. Dies führe zu einer Ausweitung des schwedischen Bankensektors. „Das bedeutet, dass es Gründe geben könnte, das Risiko mit anderen Ländern zu teilen“, erläuterte Bolund.