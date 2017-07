RomDie Rettung der italienischen Krisenbank Monte dei Paschi di Siena ist offiziell in Kraft getreten. In einem am Freitag veröffentlichten Dekret wird die Regierung in Rom formell befugt, die Kapitaldecke des Instituts zu stärken. Demnach beteiligt sich der Staat mit 3,85 Milliarden Euro an einer insgesamt 4,5 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung.