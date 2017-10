MünchenDie Serie von Wirbelstürmen in den USA und der Karibik fegt in diesem Jahr fast den ganzen Gewinn der Münchener Rück hinweg. Nach vorläufigen Schätzungen muss der weltgrößte Rückversicherer 2,7 Milliarden Euro für „Harvey“, „Irma“ und „Maria“ zahlen, wie er am Donnerstag in München mitteilte. Im Gesamtjahr werde es daher nur zu einem kleinen Gewinn reichen - wenn im vierten Quartal nichts Unvorhergesehenes mehr passiert.

Für die Monate von Juli bis September stehe sogar ein Verlust von 1,4 Milliarden Euro zu Buche. Damit trifft es die Münchener Rück ähnlich schwer wie den Rivalen Swiss Re, den die drei Hurrikane - im Branchenjargon als „HIM“ abgekürzt - und die Erdbeben 3,6 Milliarden Dollar (3,05 Milliarden Euro) kosten.