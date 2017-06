DüsseldorfNiemand liebt seine Arbeit hierzulande mehr als Hochschullehrer. Sie stehen in einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung ganz oben. Am unzufriedensten mit ihren Jobs sind Lagerarbeiter. Das klingt zunächst einmal nicht irrsinnig überraschend. Doch spannend ist der Blick auf die Durchschnittsnoten: Auf einer Skala von null bis zehn gaben sich die Uni-Profs im Schnitt eine 7,7; die Lagerarbeiter sortierten sich selbst bei 6,7 ein. Ein einziger Punkt nur trennt die Zufriedensten von den Unzufriedensten.

So schlimm kann es also gar nicht bestellt sein. Scheinbar ist der Deutsche mit seinem Beruf im Großen und Ganzen zufrieden. Doch es gibt auch ganz andere Umfrage-Ergebnisse: So ergibt der „Gallup Engagement Index“, dass sich nur 15 Prozent der Beschäftigten mit ihrem Job identifizieren. Und es gibt zig weitere solcher Studien, die belegen, dass etwas nicht stimmt mit den Deutschen und ihrer Sicht auf die Arbeit. Oft gilt das Mantra: Wenn deine Arbeit dein Herz nicht von ganzem Herz erfüllt, wenn sie nicht dein Selbst ist, ist etwas nicht in Ordnung.

Eine semantische Feinheit erklärt, was mit uns los ist: Fast jedes Wort wirkt als Verb ähnlich wie als Substantiv. Liebe und lieben lösen in Tests positive Gefühle aus, Mord und morden negative. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Eine ist Arbeit und arbeiten. Arbeit haben ist schön, zu arbeiten hingegen löst ungute Gefühle aus. Der Bestsellerautor Volker Kitz kommt in seinem aktuellen Buch „Feier-Abend!“ zu einem eindeutigen Befund: „Nicht die Arbeit macht Menschen unglücklich, sondern die Lügen, die wir uns darüber erzählen.“ Welche Lügen das sind, führt der beliebte Redner auf knapp 100 Seiten sehr lesenswert aus.