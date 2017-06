Samsonite sieht sich nach einer Übernahme auf Wachstumskurs, Atlantia ist auf dem Weg zum Weltmarktführer bei Mautstraßen und Goldminenfonds haben Nachholbedarf. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Samsonite - Lieber Hartschale als Plastiktüte

Der führende Hersteller von Reisegepäck stellte 1967 den ersten Hartschalenkoffer her und setzte 1974 den ersten Koffer auf Rollen. In der 107-jährigen Unternehmensgeschichte legte Samsonite aber auch so manche Bruchlandung hin. Die letzte passierte, als die globale Reiselust nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 einbrach. Samsonite drohte die Insolvenz, die Notiz an Wall Street wurde 2002 eingestellt. Gerettet wurde das 1910 in Denver im US-Bundesstaat Colorado gegründete Unternehmen 2003 von drei Beteiligungsgesellschaften. 2007 reichte das Konsortium den Kofferhersteller für 1,7 Milliarden Dollar weiter an den Finanzinvestor CVC. Seither befindet sich der Firmensitz...