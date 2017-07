Aktivistische US-Hedgefonds torpedieren die Clariant-Fusion, RWE schöpft neue Hoffnung und warum eine Wasserkraft-Geldanlage rentabel ist. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp Clariant: Übernahmefantasie nach Hedgefondseinstieg

Aktivistische US-Hedgefonds zieht es an den Finanzplatz Zürich. In der vorvergangenen Woche stieg der Hedgefonds Third Point des US-Milliardärs Daniel Loeb mit 1,3 Prozent beim weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé ein. Loeb verlangt vom Vorstand Aktienrückkäufe und den Verkauf der 23-prozentigen Beteiligung am französischen Kosmetikkonzern L’Oréal. Jetzt outeten sich die US-Hedgefonds Corvex Management und North 40, zusammen 7,2 Prozent am Spezialchemiker Clariant übernommen zu haben.

Der Einstieg torpediert die geplante Fusion der Schweizer mit dem texanischen Chemiekonzern Huntsman. Die Aktionäre von Huntsman sollen für jede Aktie 1,2196 Aktien an dem fusionierten Unternehmen HuntsmanClariant erhalten, das dann auf...