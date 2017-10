Bild vergrößern Demonstration für die spanische Einheit: Was, wenn sich Katalonien tatsächlich abspaltet? Bild: dpa

Am Abend will sich Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont vor dem Regionalparlament äußern. Sollte er die Unabhängigkeit Kataloniens ausrufen, wird der Konflikt mit Madrid eskalieren. Was bedeutet das für die deutsch-spanischen Handelsbeziehungen?

Was Ministerpräsident Puigdemont am Dienstagabend verkündet, wird in ganz Europa mit Spannung erwartet. Verschiedene Szenarien sind denkbar, sollte Puigdemont tatsächlich die vollständige Unabhängigkeit vom Rest des Landes erklären, droht ihm die Zwangsabsetzung durch die spanische Regierung. Aber was passiert, wenn Katalonien tatsächlich unabhängig wird? Katalonien hatte 2015 laut Eurostat ein Bruttoinlandsprodukt von 204,2 Milliarden Euro. Damit liegt die Region im weltweiten Vergleich auf Platz 48, gleichauf mit Portugal und vor Griechenland.

