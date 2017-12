ProSieben hat für über eine Milliarde Euro scheinbar planlos teure Digitalbeteiligungen gekauft. Investoren fordern, dass ein neuer Chef aufräumt. Andere Medienkonzerne haben klüger investiert – es gibt bessere Aktien.

Am Nikolaus-Mittwoch reisen Analysten und Großaktionäre zum jährlichen Investorentreffen aufs platte Land, vor die Tore Münchens. In Unterföhring wird Vorstandschef Thomas Ebeling wieder die Superlative auspacken, die er gern in seine Reden packt. Zum letzten Mal: Ebeling wird ProSiebenSat.1 Media Ende Februar verlassen.

Offiziell hat ihn die Aussage, seine Zuschauer seien „ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm“, den Job gekostet. Ebeling, der boxt und Yoga macht und allein beim Ausstieg seiner Finanzinvestoren 2014 rund 24 Millionen Euro Prämie kassierte, ist weder dick noch arm. Ansonsten aber läuft so einiges nicht gut für ihn und ProSieben.