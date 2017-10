Wann bei Mietrückstand die Kündigung droht, Kosten für das Arbeitszimmer absetzbar und ein Expertenrat zum Thema Fondsbesteuerung. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Arbeitszimmer: Kosten sind absetzbar

Einige Berufstätige bekommen jetzt mehr Spielraum, die Ausgaben für ein Arbeitszimmer zu Hause steuerlich abzusetzen. In vielen Fällen klappt das heute nicht mehr. So kommt es darauf an, ob neben dem Arbeitszimmer ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht und ob das Arbeitszimmer „den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet“. Bildet das Arbeitszimmer nicht den beruflichen Mittelpunkt, steht aber kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung – etwa bei Lehrern für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts –, werden Kosten berücksichtigt, allerdings bis maximal 1250 Euro im Jahr. Steht das Arbeitszimmer zu Hause im Mittelpunkt des Jobs...