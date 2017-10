Das Ende von Leasingverträgen für den A380 gefährdet Milliarden an Fondsgeldern. Was Anleger tun können, um ihr Geld zu schützen. Außerdem: Rechte schwangerer Angestellter. Die Steuer- und Rechtstipps der Woche.

Am vergangenen Wochenende schockte die Explosion eines Triebwerks beim Riesenairbus A380 nicht nur die 550 Insassen, die gerade in dem Großjet über Grönland flogen. Der Knall wird auch in Dortmund, am Sitz eines Vertreibers von geschlossenen A380-Fonds, so manchen aufgeschreckt haben. Dort muss das Fonds-Emissionshaus Dr. Peters ausgerechnet jetzt zehn Jahre alte A380 neu vermarkten. Singapore Airlines, die die Maschinen geleast hatte, will sie nicht mehr.

Zu groß für viele Airports, zu schwer vollzubekommen: Auch für andere Airlines ist der Riesenflieger unpraktisch.