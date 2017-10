Kolumne von Jeroen van Rooijen

Digitale Smartphone-Schnappschüsse haben keinen Wert mehr. Es ist wieder Zeit für echte, stilvolle Fotografie.

Ich bin frisch verliebt. Sie ist eine alte Freundin aus Jugendtagen, mit der ich schon damals viel Spaß hatte. Ich bin seither 25 Jahre älter geworden, aber sie sieht jünger und fitter aus denn je. Und obwohl sie zwischenzeitlich ganz von meinem Radar verschwunden war, kann ich sagen: Sie zieht mich immer noch magisch an. Sie sieht zwar ein bisschen billig aus, das war ja früher schon so. Aber als ich sie vor Kurzem in einem Schaufenster wiederentdeckte, schaute sie mich verheißungsvoll an – und es traf mich wie der Blitz. Damit es nicht komplett missverständlich wird: Ich spreche von...