Wir sind immer noch zu nett zu Trump.

Der US-Präsident riskiert den Atomkrieg, prellt Staaten um ihre Steuern, gefährdet das Klima und beleidigt Frauen. Es ist jetzt Zeit für einen kollektiven Protest.

Donald Trump kennt sich mit dem perfekten Timing aus. Während der französische Präsident die Regierungschefs der halben Welt zum Klimagipfel in Paris lädt, schicken die USA nur ein paar Botschaftsangestellte. Ihrer obersten Führungskraft ist das Klima ziemlich egal, sie hat Besseres und Größeres vor. Der US-Präsident kündigt die nächste Mondmission an. Wie schon viele seiner Vorgänger will er das All erobern. Diesmal soll nicht nur eine Flagge zurückbleiben, sondern eine ganze Kolonie – als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars. Darunter macht er es nicht. Make Galaxy great again.

Trumps kosmische Ego-Show passt ins Bild. Immer rücksichtsloser zieht er sein America-first-Konzept durch. Hofften viele vielleicht noch, dass der Spuk irgendwie und irgendwann vorbeigehen würde, ist inzwischen auch dem Letzten klar: Dem Twitter-Terror folgt echter Terror. Ignorieren und Aussitzen hilft nicht. Doch aus Rücksicht auf die gemäßigten Kreise in den USA und das Geschäft mit den US-Konsumenten halten sich viele bis heute zurück. Man setzt auf die Stärke der amerikanischen Demokratie. Die Checks and Balances werden es schon richten, werden den haarigen Herrscher schon domestizieren.