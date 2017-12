CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine der engsten Vertrauten Angela Merkels. Im Interview spricht sie über die drängendsten Aufgaben einer neuen großen Koalition.

Morgens, noch vor acht, in der verglasten Dachetage des Konrad-Adenauer-Hauses, der CDU-Bundeszentrale. Draußen: trist und kalt das Berliner Morgengrauen. Drinnen: Annegret Kramp-Karrenbauer, die einen großen Becher Milchkaffee umklammert. Sie war schon im Frühstücksfernsehen, die halbe Nacht zuvor hat sie auf der Autobahn verbracht – zuerst fiel der Flug aus, dann gab es Schneechaos auf der Straße. Elf Stunden dauerte ihr Weg vom Saarland in die Hauptstadt. Dort diskutiert die Parteispitze das schlechte Ergebnis der Bundestagswahl und legt ihren Kurs für die Koalitionsgespräche mit der SPD fest. Und Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin im Saarland und CDU-Präsidiale, ist natürlich dabei.

„AKK“, wie sie intern genannt wird, gehört zu den Vertrauten der Kanzlerin. Die 55-Jährige gilt als Politikerin der leisen Töne, allerdings auch als beliebt und sattelfest. Sogar als Nachfolgerin Angela Merkels wird sie gehandelt. Wer also wissen will, was die geschäftsführende Regierungschefin und CDU-Vorsitzende selbst in diesen Tagen will – bei Kramp-Karrenbauer ist man an einer guten Adresse.