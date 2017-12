von Dieter Kempf

Spionage und Hackerangriffe kosten pro Jahr 55 Milliarden Euro. Sie bedrohen den Kern des deutschen Wirtschaftsmodells. Höchste Zeit, dass die Abwehr in Politik und Unternehmen Chefsache wird.

Die künftige Bundesregierung muss den gestiegenen Schutzbedarf deutscher Unternehmen ernst nehmen. Es geht um den Schutz vor Wirtschaftsspionage, Konkurrenzausspähung, Sabotage und Desinformation. Mit zunehmender Digitalisierung und Einführung der Industrie 4.0 muss der Staat ein Augenmerk auf die Abwehr feindlicher Aktivitäten gegen die deutsche Wirtschaft richten. Jüngstes Beispiel ist die Attacke des Erpresser-Trojaners Bad Rabbit.

Hackerangriffe, Sabotage, Fake News oder Terrorgefahr: Die Liste der Bedrohungen und Angriffsszenarien wird immer länger. Sie sind eine Attacke auf unser Wissen und unsere Wertschöpfung, auf funktionierende Produktions- und Kommunikationsprozesse, kurzum: auf unsere Wettbewerbsfähigkeit. In Gefahr gerät, was die deutsche Wirtschaft stark macht. Daraus ergibt sich ein Risiko für Unternehmen und Branchen. Deshalb meint Wirtschaftsschutz weit mehr als nur etwas, was die Wirtschaft schützt: Längst geht es um den Schutz unserer Gesellschaft insgesamt.