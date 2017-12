Bild vergrößern Die neue ICE-Strecke Berlin-München ist ein enormer Wirtschaftsfaktor. Bild: REUTERS

Die neue ICE-Strecke Berlin–München offenbart: Ein Anschluss an den Fernverkehr entscheidet über Aufstieg und Niedergang von Städten. Angst in Jena, Zuversicht hingegen in Erfurt – und alles wegen einer Bahnstrecke.

Olaf Behr greift nicht einfach zu seinem iPhone, er reißt es an sich. Der 49-jährige Manager beim Softwarehaus Intershop in Jena sitzt im Restaurant Haus im Sack und hat Krustenbraten und Apfelschorle bestellt. Doch zum Essen kommt er kaum. Behr ist wütend, er redet schnell, während er etwas auf seinem Smartphone sucht. „Jena ist doch ein wirtschaftliches und wissenschaftliches Kraftzentrum“, sagt er. Da, jetzt hat er die gesuchte Balkengrafik endlich auf dem Display: Jenas künftige Verbindungen im Fernverkehr. „Erfurt hat bald jeden Tag 80 ICE-Züge“, sagt er. Und seine Stadt? „Nur zwei.“