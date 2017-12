Die britische Notenbank gilt als Bollwerk gegen den EU-Austritt. Dafür legt sich ihr Chef Mark Carney sogar mit der Regierung Ihrer Majestät an.

Rockstars sind nicht billig zu haben. Und als 2013 der damalige Schatzkanzler George Osborne Mark Carney nach Großbritannien holte, war dieser bereits genau das: ein Rockstar des Bankwesens.

Carney, 52 Jahre, gebürtiger Kanadier, Chef der Bank of England, lässt sich dieses Image gut bezahlen, sehr gut sogar. 2016 hat Carney für seine Dienste als oberster Notenbanker der Insel 480.000 Pfund bekommen, eine Zulage in Höhe von 252.000 Pfund und noch einen wöchentlichen Wohngeldzuschuss in vierstelliger Pfundhöhe, London ist schließlich teuer. Machte insgesamt 879.000 Pfund. Premierministerin Theresa May hingegen hat im vergangenen Jahr gerade einmal 144.000 Pfund verdient.