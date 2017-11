"Der Brexit würde unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit senken. Für uns beginnt eine schwierige Phase", so Tom Williams, Airbus-Vorstand. Im Bild: Europa-Flaggen vor dem Parlament in London.

Aus Angst vor Zöllen und Verzögerungen stellen viele deutsche Unternehmen ihre Lieferketten auf den Prüfstand. Sie fürchten Mehrkosten – und wollen Großbritannien künftig umgehen.

Das erste Mal überquert die künftige Kurbelwelle den Ärmelkanal als ziemlich grober Klotz, gefertigt in einer Fabrik auf dem europäischen Festland. Im britischen Hams Hall bei Birmingham erhält das Antriebsteil für den BMW Mini den Feinschliff. Dann reist es wieder aufs Festland, wo es Arbeiter in den Motor einpassen und anschließend abermals nach Großbritannien verfrachten. Im dortigen Oxford baut BMW die Maschine samt Kurbelwelle schließlich in den Mini ein und schifft einige fertige Wagen wieder aufs Festland, um sie dort zu verkaufen.

Hin und her, vor und zurück. Bis zu fünf Mal überquert die Kurbelwelle die Grenze, andere Bauteile passieren...