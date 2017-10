Die Briten taumeln so planlos durch die Brexit-Verhandlungen, dass die EU-Verhandler fast schon Mitleid bekommen. Wer wissen will, wie schlimm es um die Wirtschaft auf der Insel steht, muss den Gentlemen im Londoner National Liberal Club zuhören.

Wer sagt denn, dass in London nicht mehr gefeiert wird? Und zwar ausgiebig, fast schon pompös. Etwa in Number One Whitehall Place, einem stattlichen viktorianischen Haus im Herzen der Stadt. Holzintarsien verzieren die Wände. Edel federn die Ledersessel. Eine großzügige Terrasse gewährt freie Sicht auf die Themse und das Regierungsviertel Westminster.

Hier residiert der National Liberal Club (NLC), einer der ältesten und vornehmsten Herrenclubs der Stadt, in denen sich die Elite der Insel trifft, um in Smoking oder Uniform über das große Ganze zu diskutieren – und um ganz groß zu feiern, wenn es etwas zu feiern gibt.