Trotz der Rekordstände an den Börsen ist es für Anleger noch nicht an der Zeit, sich aus dem Aktienmarkt zu verabschieden.

Am Montagmorgen war es soweit: Mit 12.996 Punkten erreichte der Dax mal wieder ein neues Rekordhoch. Zwar gilt das nur für den Performance-Index, der auch reinvestierte Dividenden berücksichtigt. Nichtsdestotrotz war 2017 bisher ein glänzendes Aktienjahr. Umso mehr wächst bei vielen Anlegern die Sorge, dass es mit dem Höhenflug bald vorbei ist. Im Editorial erläutern wir deshalb in dieser Woche, was für und was gegen einen Crash spricht.

