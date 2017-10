Bild vergrößern Anleger fordern von der Porsche SE Schadenersatz in Milliardenhöhe. Bild: dpa

Die Übernahmeschlacht zwischen Porsche und Volkswagen kostete Anleger in der Summe mehrere Milliarden Euro. Am Donnerstag beginnt ein Musterverfahren von 42 Klägern. Ein Anwalt drängt in vier Punkten auf Klarheit.