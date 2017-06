Noch immer tun die VW-Bosse, als seien ihre Schummeleien und Betrügereien nicht so schlimm gewesen. Das ist der wahre Skandal.

Der Dieselskandal wirkt mit seinen unzähligen Irrungen und Wirrungen wie gemacht für einen Hollywood-Film. Kein Wunder, dass sich die Produktionsfirma von Leonardo di Caprio die Filmrechte an einem Buch darüber schon gesichert hat. Sollte das Drehbuch noch nicht fertig sein, muss diese Szene unbedingt rein: eine 15-Millionen-Villa in München-Bogenhausen, es ist der Abend des 29. Mai 2017. Sechs Herren fahren in dunklen Limousinen vor, sie klingeln. Die Tür öffnet: ein sichtlich überraschter Martin Winterkorn, über den Dieselskandal gestolperter Ex-VW-Chef. Fünf Tage zuvor war Winterkorns 70. Geburtstag, nun machen ihm die Kumpels aus VW-Zeiten ihre Aufwartung: vom Familienclan Wolfgang Porsche