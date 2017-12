Der Spardruck auf ARD und ZDF steigt zusehends. Doch an die wirklichen Kostenposten oder gar die Zusammenlegung von Anstalten traut sich niemand ran. Alle Reformen scheitern.

Jenseits der Alpen könnte die Welt bald eine bessere sein. Zumindest aus der Sicht all jener, die Rundfunkbeiträge ablehnen. Am 4. März stimmen die Schweizer ab, ob sie ihre TV- und Radiogebühren abschaffen wollen. Einer aktuellen Umfrage zufolge tendieren inzwischen 50 Prozent der Eidgenossen dazu, für das Aus zu stimmen. Kippt das Rundfunkgebot, würden die Schweizer damit Mediengeschichte schreiben. Zum ersten Mal würde eine öffentlich finanzierte TV- und Rundfunkanstalt in Westeuropa kippen. Eine Anstalt, die auf viel Historie aufbaut, die aber eine nur teuer aufrechtzuerhaltende Zukunft hat.

Umgerechnet gut 390 Euro im Jahr müssen die Schweizer an Rundfunkgebühren zahlen, so viel wie in keinem anderen Land der Welt. In Deutschland werden 210 Euro je Haushalt fällig. Ohne Gebühreneinnahmen wäre die 1931 gegründete Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), ein Komplex aus sieben Fernseh- und 17 Radiosendern, kaum überlebensfähig. Generaldirektor Gilles Marchand hat bereits angekündigt, im Fall der Fälle seinen 6000 Mitarbeitern kündigen zu müssen.