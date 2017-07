Schon etwa eineinhalb Minuten nach der Zündung wird sichtbar, dass de Flammen sich binnen kürzester Zeit ausbreiten - mit unvorstellbarer Gewalt.

Bis Minute 1:30 gleichen sich die Bilder noch. Die Forscher im Brandlabor des US-Forschungszentrums Underwirters Laboratories haben zwei Versuchsräume mit typischen Wohnzimmermöbeln eingerichtet, in einer Sofaecke eine brennende Zigarette deponiert dann und in einem viel beachteten Video aufgezeichnet, was passiert. Was die Räume – zu diesem Zeitpunkt noch kaum erkennbar – unterscheidet, ist ihr Mobiliar: Im einen Fall stammen Möbel, Vorhang, Tapeten frisch aus dem Möbelcenter, im anderen steht Ausstattung, wie sie bis in die späten Sechzigerjahre üblich war.