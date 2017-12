Die Zugausfälle auf der Strecke Berlin–München sind kein Grund zur Besorgnis. Die Probleme der Bahn im Alltagsbetrieb sehr wohl.

Neulich im ICE. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Zug es war. Es spielt auch keine Rolle. Denn im Prinzip wiederholt sich das Leid der Kunden tagein, tagaus. Von den Toiletten an Bord waren mindestens fünf defekt. Mal funktionierte die Klospülung nicht, mal war die Tür gleich ganz verschlossen.

Schon 2013 hatte die Deutsche Bahn eigentlich versprochen, ICE-Toiletten häufiger zu putzen – ihr liege der Kunde ja am Herzen. Seit 2015 setzt der Konzern mobile Einsatztrupps ein – Reparaturen würden unterwegs erledigt. Einmal im Jahr holt die Bahn sogar alle ICE-Züge in die Werkstatt – um alle Fehler zu beseitigen. Das ist Teil des größten Reformprojekts auf der Schiene, genannt „Zukunft Bahn“. Der Konzern will damit endlich aus den andauernden Negativschlagzeilen heraus.