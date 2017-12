Vorstandschef Johannes Teyssen über Bitcoin, das Stromnetz als Internet der Energiewende und Kunden, die weg laufen.

WirtschaftsWoche: Herr Teyssen, das Zeitalter der digitalen Währungen hat begonnen. Haben Sie Bitcoin gekauft? Herr Johannes Teyssen: Nein. Da könnte ich ja gleich ins Kasino gehen. Dinge, die sich so schnell auf und ab bewegen, sind nach meiner Einschätzung nicht gesund. E.On hat keinen Bedarf an Bitcoin, und ich persönlich bin kein Spieler.

Wie viel Potenzial steckt in der Blockchain für die Energiebranche?

Sie kann für die Abbildung und Vereinfachung von bestimmten Transaktionen wichtig werden, etwa beim Austausch von Solarstrom zwischen Nachbarn, der beispielsweise in New York getestet wurde, oder bei der Energiebeschaffung. Da gibt es derzeit Tausende Verträge, die mit sehr komplexen IT-Buchungsstrukturen verarbeitet werden. Das wird mit der Blockchain vereinfacht.