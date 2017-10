Der Streit zwischen dem Lakritzhersteller und dem Schokokugelproduzenten Halloren eskaliert. Katjes dürfte sich mit seiner Beteiligung an den Ostdeutschen verrechnet haben.

Trostloser hätte die Hauptversammlung kaum sein können. Statt wie früher in die schicke Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle zu laden, bat Halloren-Vorstandschef Klaus Lellé die Anteilseigner der Schokoladenfabrik in ein weißes Plastikzelt auf dem Parkplatz neben dem Firmengebäude. „Beim Einlass um neun Uhr war es noch verflixt kalt da drinnen“, sagt einer der Teilnehmer. Eine Notarin habe die Registrierung der Aktionäre im Mantel erledigt.

Erst als die Sonne durchkam und die Seitenwände des Zeltes hochgerollt wurden, sei es drinnen wärmer geworden. „Und am Nachmittag war dann auch noch das Wasser für die Toiletten alle“, beklagt sich ein Kleinaktionär aus der Gegend....