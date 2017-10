von srec

Schon seit vergangenem Jahr ermitteln britische Korruptionsjäger in Sachen Airbus. Ein Brief des Konzernchefs Tom Enders macht nun die Tragweite deutlich – er stellt seine Mitarbeiter auf „turbulente Zeiten“ ein.

Die Ansage von Airbus-Chef Tom Enders an seine Mitarbeiter verrät, wie dramatisch die Situation ist. „Keep calm and carry on“, schrieb er in einem Rundschreiben an die Beschäftigten des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns – ruhig bleiben und weitermachen. Eine britische Durchhalteparole aus Kriegszeiten.

Europas Flugzeugriese wird von schweren Turbulenzen erschüttert. Behörden ermitteln nach einer Selbstanzeige schon länger wegen Korruptionsverdachts. Enders ungewöhnlicher Brief machte nun die Dimension der Angelegenheit deutlich: Der Deutsche sprach von einer Krise und warnte vor der Möglichkeit „schwerwiegender Konsequenzen, einschließlich erheblicher Strafen für das Unternehmen“.