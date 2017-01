DavosDie Schweizer Großbank UBS könnte im Zuge des Brexit bei Bedarf ihre Aktivitäten in der deutschen Bankenmetropole Frankfurt ausbauen. „Wir haben eine Basis in Frankfurt, wo unser Vermögensverwaltungsgeschäft angesiedelt ist - und nicht nur das. Wir haben dort die Grundstruktur und verfügen über Infrastruktur, die bei Bedarf ausgebaut werden kann“, sagte UBS-Chef Sergio Ermotti am Montag am Weltwirtschaftsforum in Davos. Derzeit sei es aber noch zu früh, um konkrete Maßnahmen zu treffen. Dafür benötige die UBS mehr Klarheit.