BerlinDie SPD will den Bund nach der Wahl im Herbst zu mehr Investitionen verpflichten. Sobald es Spielräume im Haushalt gebe, müssten die Mittel unter anderem in moderne Glasfasernetze, Verkehrswege sowie Forschungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen fließen, berichtete der „Spiegel“ am Freitag vorab unter Berufung auf ein Konzept, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Sonntag in Berlin vorstellen wolle. Geplant seien Vorgaben für die mittelfristige Finanzplanung des Bundes. Dadurch sollten in den kommenden vier Jahren zusätzliche Investitionen im Umfang von 30 Milliarden Euro möglich werden.