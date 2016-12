WashingtonDer designierte US-Präsident Donald Trump hat einen harten Kritiker der bisherigen China-Politik zum Chef des neu gegründeten Handelsrats des Weißen Hauses nominiert. Peter Navarro ist Professor an der Universität von Kalifornien in Irvine und beriet Trump bereits im Wahlkampf. In einer Mitteilung gab Trumps Übergangsteam zudem bekannt, das ins Leben gerufene Gremium verdeutliche die Bestrebungen des künftigen Präsidenten, amerikanische Industrieproduktion „wieder groß zu machen“.